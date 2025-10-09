Hombre impone un nuevo récord Guinness por tener el nombre más largo del mundo

Cuando se habla de tener un récord Guinness, existen algunas personas que hacen todo lo posible para obtenerlo e incluso, algunos otros lo logran sin saber que podrían tenerlo. Tal es el caso de Laurence Watkins, originario de Nueva Zelanda y residente en Australia.

Este hombre obtuvo un récord Guinness al registrar el nombre personal más extenso legalmente reconocido. Y es que, se detalló que su identidad oficial está compuesta por 2.253 palabras únicas, lo que acaparó la atención y lo llevó a tener este reconocimiento.

¿Cuál es la historia del hombre con el nombre más largo del mundo?

Todo comenzó en 1990, cuando el hombre decidió superar el récord existente el cual ya estaba en el libro, por lo que Laurence Watkins se fijó el objetivo de superarlo, así lo afirmó el hombre Guinness.

Siempre me fascinaron los récords inusuales que algunas personas intentaban batir, y realmente quería formar parte de ese mundo

Para lograrlo tuvo que hacer una fuerte inversión para que una persona mecanografiara la extensa lista de nombres. Tras este momento, acudió al Tribunal de Distrito de Nueva Zelanda, donde se aceptó su solicitud; sin embargo, el Registro General no la aceptó.

This is Laurence Watkins from New Zealand.



Well, it used to be, until he changed his name via Deed Poll in 1990.



His official name now includes 2,253 words and he now holds the record for the longest personal name. pic.twitter.com/ZiaOoe2OLr — Guinness World Records (@GWR) October 7, 2025

Con la mente en el objetivo, el hombre tomó la decisión de llevar este caso hasta el Tribunal Superior, que finalmente falló a su favor y le permitieron registrar oficialmente su nombre completo, por lo que las leyes fueron modificadas para poder hacer el registro.

Finalmente, el récord señala que alcanzó las 2.310 palabras, aunque luego el registro fue ajustado a 2.253, debido a cambios en las reglas de Guinness World Records.

Aunque no todo ha sido fácil, ya que ningún documento de identificación puede reflejar su nombre completo, lo que ha dado lugar a situaciones administrativas poco comunes.

