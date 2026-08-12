Kenny Avilés llega a Al Extremo y habla sobre su lugar dentro de La Granja VIP
La nueva integrante habló sobre su llegada al reality y el desafío que representa esta nueva etapa.
Kenny Avilés llegó a Al Extremo para hablar sobre su incorporación a La Granja VIP, donde se convierte en la tercera granjera revelada para la nueva temporada del reality. La participante compartió sus primeras impresiones sobre este reto y adelantó cómo afrontará la experiencia dentro de la competencia, que reunirá a distintas personalidades en un mismo espacio.