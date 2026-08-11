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Jorge “El Diablo Becerril” reporta derrumbe de estructura abandonada en CDMX

Una estructura abandonada colapsó y provocó la movilización de equipos de emergencia.

Jorge “El Diablo” Becerril reportó en Al Extremo el derrumbe de una estructura que se encontraba abandonada. De acuerdo con la información presentada, no se registraron personas lesionadas tras el colapso. Elementos de Protección Civil acudieron al sitio para evaluar las condiciones del lugar y realizar las labores necesarias para retirar los escombros.

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