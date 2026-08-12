“Yo te lo digo en tu cara": Claudia le hace un fuerte reclamo a Ramahá en MasterChef 24/7 (VIDEO)

La tensión en el ambient volvió a subir en MasterChef 24/7 luego de que Claudia encarara a Ramahá para pedirle que evite comentarios que se puedan malinterpretar fuera del reality, y le recordó que ella tiene un esposo y familia esperándola. Esto porque el cocinero bromeó respecto a su amistad con Lancer durante una de las clases del Mundo MasterChef 24/7.