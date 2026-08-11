Los críticos de La Granja VIP llegan a Al Extremo para encender la nueva temporada

Los críticos de La Granja VIP llegaron a Al Extremo para adelantar detalles de la nueva temporada del reality. Los participantes aseguraron que el nivel de competencia aumentará y que los seguidores podrán disfrutar de nuevos retos y desafíos a lo largo de la emisión, anticipando una edición con más intensidad y momentos que pondrán a prueba a los integrantes.