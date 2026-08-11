Al Extremo reúne gastronomía, historias y nuevos retos

Al Extremo presentó contenidos de gastronomía, tradición, actualidad y entretenimiento. La Pura Sabrosura visitó una tortería con una especialidad de hasta 2 kilos; Alejandra Carvajal habló sobre Santa Clara de Asís y las telecomunicaciones; Jorge “El Diablo” Becerril reportó un derrumbe y La Granja VIP adelantó nuevos retos para su próxima temporada.