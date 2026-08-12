Jorge El “Diablo” Becerril reporta: Ataque brutal en Paseo de la Reforma deja a un hombre grave

Jorge “El Diablo” Becerril reportó en Al Extremo un violento incidente ocurrido en Paseo de la Reforma, donde un hombre de aproximadamente 40 años fue atendido por paramédicos tras sufrir un fuerte ataque. De acuerdo con el reporte, dos hombres fueron señalados como presuntos agresores, mientras la víctima presentó un traumatismo craneoencefálico grave y recibió atención de emergencia.