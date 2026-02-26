La obesidad y los problemas al corazón que puede ocasionar
La obesidad puede hacer que se pierdan hasta 10 años de vida
Alejandra Carvajal nos presenta un reportaje sobre la obesidad en el que se explica que esta es una enfermedad que afecta gravemente al corazón y tiene alteraciones físicas y psicolgicas. La obesidad puede generar resistencia a la insulina y diabetes. El 75% de los adultos en el país cuentan con esta enfermedad por lo que es fundamental cuidar la alimentación y hacer ejercicio para evitar daños severos.