Al Extremo | Programa 11 de abril del 2026

En la emisión de este sábado 11 de abril el chef Rahmar Villegas nos enseña a preparar un delicioso platillo donde las albóndigas de pollo son las protagonistas, además, Jorge “El Diablo” Becerril nos trae las imágenes que capturaron las cámaras de la ciudad de la furia donde los rufianes no se salieron con la suya.