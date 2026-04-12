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Al Extremo | Programa 11 de abril del 2026

Revive la emisión de este 11 de abril 2026 donde Jorge “El Diablo Becerril” nos trae los casos de inseguridad que se viven dentro de la ciudad de la furia en H.D.S.P.M.

En la emisión de este sábado 11 de abril el chef Rahmar Villegas nos enseña a preparar un delicioso platillo donde las albóndigas de pollo son las protagonistas, además, Jorge “El Diablo” Becerril nos trae las imágenes que capturaron las cámaras de la ciudad de la furia donde los rufianes no se salieron con la suya.

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