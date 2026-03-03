inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo al extremo 2025 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Barras con jamón serrano, salami, arándanos y queso: las mejores de la Colonia Doctores en CDMX

Las mejores barras con proteína variada como lomo y salami; llenas de sabor con las 3B

El chef Rahmar nos lleva a conocer “Las Barras Don Charlone” en la Colonia Doctores, en CDMX. El precio de cada barra es de $190 pesos mexicanos aunque hay de precios más altos, dependiendo los ingredientes, uno de los favoritos de los clientes es el queso provolone. Las barras llevan aguacate abundante así como aceite de oliva.

Videos