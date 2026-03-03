Barras con jamón serrano, salami, arándanos y queso: las mejores de la Colonia Doctores en CDMX

El chef Rahmar nos lleva a conocer “Las Barras Don Charlone” en la Colonia Doctores, en CDMX. El precio de cada barra es de $190 pesos mexicanos aunque hay de precios más altos, dependiendo los ingredientes, uno de los favoritos de los clientes es el queso provolone. Las barras llevan aguacate abundante así como aceite de oliva.