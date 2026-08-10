Ernesto D’Alessio habla de las declaraciones de Marichelo y revela cómo vive su debut en Mentidrags
El cantante prefirió mantenerse al margen de la polémica familiar, pero compartió detalles de su experiencia sobre el escenario.
Ernesto D’Alessio decidió ser prudente al ser cuestionado sobre las recientes declaraciones de su excuñada Marichelo respecto al final de su matrimonio con Jorge D’Alessio. El cantante aseguró que prefiere que cada quien resuelva sus asuntos personales y reiteró su apoyo tanto a su hermano como a Marichelo y a sus sobrinos. Por otra parte, se mostró emocionado por su participación en Mentidrags, donde rinde un homenaje a su madre, Lupita D’Alessio.