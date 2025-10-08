Esta es la secundaria de Gustavo A. Madero donde se aparecen fantasmas

Bucear en las redes sociales no siempre significa encontrarse con videos de humor o la documentación de hechos de la vida cotidiana. Algunas producciones se centran en situaciones consideradas paranormales como el video en el que se señala una leyenda urbana que tiene de protagonista a la Escuela Secundaria Técnica 167 Basilio Badillo, ubicada en la colonia Pradera, en Gustavo A. Madero.

El video está circulando en diferentes redes sociales y en este se describe al edificio, que ahora está abandonado, como un lugar maldito en donde suceden apariciones o se escuchan ruidos paranormales. La leyenda es replicada por los internautas y ha generado el interés de todos los mexicanos.

¿Qué afirma esta leyenda urbana?

El video que cuenta la leyenda en torno a la Secundaria 167 Basilio Badillo fue publicado en la red social TikTok por el usuario @islanburck. En este se afirma que en este colegio de la Ciudad de México ocurrió una tragedia que se cobró la vida de tres personas y dejó a otras ocho heridas.

Según se precisa en el video, se trató de una explosión en el laboratorio de Artes Plásticas de la institución. Allí, se desarrollaban tareas de remodelación cuando los trabajadores fueron alcanzados por la explosión, aunque no hay información oficial que respalde tales afirmaciones.

¿Una escuela maldita?

El video que gana terreno en las redes sociales señala que a partir de entonces el edificio fue abandonado y actualmente cuenta con vidrios rotos, vegetación en su interior y verdaderas ruinas que causan temor de solo verlo. Sin embargo, lo que le añade una cuota de terror es que afirman que se escuchan ruidos y ocurren apariciones paranormales.

Las afirmaciones que se realizan en el video y que son acompañadas por imágenes de la escuela en estado de abandono han generado mucho miedo en los internautas que, además de repostear el video, han dado lugar a un intenso debate sobre esta leyenda urbana. La Escuela Secundaria Técnica 167 Basilio Badillo es catalogada como una escuela maldita por lo que muy pocos se atreven a acercarse a ella.