Así fue la misteriosa muerte del actor que personificó al muñeco Chucky

Por medio de un posteo de la sobrina de Ed Gale, es que se conoció la noticia de la muerte de quien le dio vida a Chucky, el famoso muñeco maldito que instaló terror en quienes pudieron verla película.

¿Quién fue Ed Gale, el intérprete de Chucky?

Ed Gale, fue un actor estadounidense que se volvió famoso internacionalmente luego de encarnar a Chucky en las 2 primeras películas originales de la franquicia de Child’s Play (1988 y 1990) y La Novia de Chucky (1998).

Este actor se caracterizaba por medir 1. 02 cm por eso fue elegido para protagonizar al popular personaje.

Don Mancini creó este film que con el tiempo se convirtió en un símbolo del terror ya que es atrapante por donde se lo mire y el protagonista es un muñeco de apariencia inofensiva que es poseído por el espíritu de un asesino.

Ed Gale murió en un asilo siendo yo a una estrella en declive y la causa del fallecimiento no ha sido develado.

El joven Gale llegó a los 20 años a Hollywood y empezó a participar en publicidad de series y películas su consagración llegó luego de que logró su papel a fines de la década de los 80 cuando terminó su carrera acumulaba más de 130 producciones.

Desde 2014 hasta 2020 puso en pausa su trabajo delante de las cámaras para finalizar los mismos en una producción titulada Pandemónic, estrenada en el año de la pandemia.

Ya para el año 2023 admitió ante una cámara haber intentado obtener fotos y experiencias sexuales de menores de edad, es por esto que al momento de morir estaba haciendo investigado por la justicia.

La policía de Los Ángeles dio comienzo a una investigación en la que reportaron que Gale “se comunicó con una menor con la intención de obtener sexo” y ordenó que se le confiscaran todos los equipos electrónicos y que se allanara su casa. El actor no fue a la cárcel debido a su estado de salud.

