Esto es lo que se sabe de la aparición de la bruja vampiro en el Edomex

Un gran temor y preocupación se desató luego dequeen medio de una investigación paranormal, se capturara la imagen de una bruja roba niños.

Las imágenes fueron tomadas por la serie documental de History Channel Latinoamérica, “Inexplicable Latinoamérica”. Antonio Samudio, investigador, afirmó que junto a su equipo obtuvieron en el 2006 la primera evidencia en video de una Tlahuelpuchi, la aterradora “bruja vampiro” del folclore mexicano, conocida por atacar a bebés.

¿Qué se sabe de la bruja Tlahuelpuchi ?

La Tlahuelpuchi es originaria del folclore náhuatl, es una especie de bruja vampiro. La leyenda nos dice que tiene la capacidad de transformarse, algunas versiones dicen que en bolas de fuego, otras en aves o niebla, y se alimenta de la sangre de los recién nacidos, especialmente aquellos que no han sido bautizados.

Además se cree que esta bruja puede puede vivir como cualquier otra persona durante el día, llevando una vida normal dentro de una comunidad, pero por las noches, abandona su forma humana para realizar rituales oscuros y saciar su sed de sangre.

¿Cómo fue la aparición de la bruja?

Hay personas que piensan que sus apariciones son solamente historias para asustar. Sin embargo, hay personas que manifiestan haberla visto como ocurrió con un impactante video que se viralizó en las redes.

El investigador paranormal Antonio Zamudio y su equipo, filmaron material para la serie “Inexplicable Latinoamérica”, transmitida por History Channel en el episodio, titulado “Rituales Brujas Tlahuelpuchi”, muestra lo que parece ser un encuentro real con esta figura legendaria en una zona boscosa del Estado de México.

🧙 La "Bruja" que pudo ser filmada en el #EstadoDeMéxico por el investigador Antonio Zamudio y transmitido como evidencia en History Channel 😱#Expedientes #Misterio pic.twitter.com/O2URBT083A — Nelson Valdez (@nelvaldez) October 7, 2025

Samudio junto a su equipo, se enfocaron en la cara de la figura por lo que se pueden ver sus ojos brillantes pero anómalos. La bruja observó a la cámara directamente.

La leyenda de la Tlahuelpuchi, nos dice que es un ser que, según el mito, es la responsable de sustraer la sangre de recién nacidos no bautizados en la región. Es por esto que el cuidado está destinado a los bebés.