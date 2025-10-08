Tiktokers dejan los celulares y entran al establo de La Granja VIP: ¿qué animalitos conocieron?

La colaboración entre La Granja VIP y TikTok arrancó con el pie derecho... ¡y mucho trabajo!, pues nuestros 16 tiktokers conocieron a “El Tío Pepe”, El Mayoral del lugar que les dio un recorrido por los establos y el gallinero para presentarles a los animalitos que cuidarán en las próximas 24 horas: ¡adiós al celular!

¿Qué animalitos conocieron los tiktokers que vivirán en La Granja VIP por un día?

Los tiktokers que vivirán la experiencia de La Granja VIP por un día entraron con enormes sonrisas, un humor inigualable y sorprendidos de ver las enormes instalaciones del lugar en el que 16 celebridades harán de todo: desde trabajar hasta cumplir retos extremos... ¡hasta organizaron una dinámica para presentarse, pero las risas no dudaron mucho porque en eso se escuchó la voz de “El Tío Pepe”, El Mayoral!

“El descanso se acabó, les espero a todos en el establo inmediatamente”, se escuchó en las bocinas de La Granja VIP.

“Hoy es un día cargado de energía, bienvenidos granjeros influencers a La Granja VIP, mi granja y también de ustedes hoy: van a vivir una historia maravillosa, inolvidable”, dijo El Mayoral durante su presentación oficial antes del recorrido guiado que les dio a los tiktokers.

Las risas y bromas terminaron cuando inició el primer contacto con los animalitos, pues El Mayoral advirtió que no era bueno estresarlos para cuidar de su bienestar. Lo primero que los influencers conocieron fueron a una yegua, un caballo y un tierno potrillo que nació justo hace 2 días justo en las instalaciones de La Granja VIP : ¡una dulzura!

Luego de ahí, los tiktokers se trasladaron a otro espacio muy importante: el gallinero y un corral de borregos, espacio en el que El Mayoral soltó algunas curiosidades interesantes de estas aves de corral, explicó qué cuidados necesitan y cómo recoger huevos, actividad que por cierto ya hicieron por primera vez: ¡un huevito marrón se convirtió en el primer alimento producido en La Granja VIP!

Además de los caballos, las gallinas y los borreguitos, los tiktokers tuvieron contacto con dos vaquitas de la raza Holstein y un becerrito... ¡las cosas se pusieron intensas cuando, luego de darles un breve tutorial sobre cómo ordeñar vacas, El Mayoral dividió las tareas en La Granja VIP por primera vez!

Fue así que, entre vacas, caballos y gallinas, los tiktokers que se convirtieron en granjeros por un día ya soltaron el celular, tuvieron su primer contacto con animales y se pusieron a trabajar... ¡qué tal!

¿Quiénes son los 11 granjeros confirmados hasta ahora para La Granja VIP?

Hasta este 08 de octubre, los 11 nombres que han sido confirmados como parte del elenco de La Granja VIP son:

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto del Río “El Patrón”

César Doroteo “Teo”

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Carolina Ross

Lis Vega

Omahi

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 de este reality extremo en el que los animalitos, el trabajo duro y el chisme se unirán!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: