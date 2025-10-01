Así fue la vida de ‘Chicles’ el famoso perro maratonista que murió por envenenamiento

Hace unas horas se confirmó la lamentablemente muerte del perro que conquistó a todo el país al volverse viral en una foto donde se le veía correr un maratón en Tijuana. El perrito ‘Chicles’, falleció por circunstancias poco usuales, así lo contó su entrenador y también maratonista Héctor “El Flecha” Hernández.

Así se dio a conocer la muerte del perrito ‘Chicles’

A través de sus redes sociales, Héctor Hernández, confirmó la muerte de su amigo, compañero y aliado, ‘Chicles’, el perrito que todos amaban por su gran inteligencia y destreza en los maratones.

Te Amaré por siempre hijo, perdóname por darte tanta libertad. Te conocía, te leí y con tu mirada y ladridos sabia cuando querías salir afuera

Fue parte del mensaje que Héctor escribió en su cuenta de Facebook, donde dejó en claro que ‘Chicles’ era más que un perrito, siempre fue y lo cuidó como a un hijo.

‘Chicles’ compitió en diversos maratones en México, en especial en Tijuana y su participación siempre encantó a todos al correr al lado de su dueño, Héctor, aunque en agosto del 2024, la carrera del canino como maratonista se pausó, ya que sufrió una fractura de fémur, la cual le impidió seguir corriendo.

Héctor Hernández pide justicia para ‘Chicles’, el perro maratonista

En la desgarradora publicación que hizo Héctor “El Flecha” Hernández, pidió que le caiga todo el peso de la ley a la persona que le hizo daño a ‘Chicles’, pues asegura que murió de envenenamiento.

Tu muerte esta muy rara y el que te hizo algo, el karma se va encargar de eso...

Los seguidores del deportista han llenado la publicación con mensajes de aliento y animo, pero también se suman a buscar justicia para que la persona que supuestamente envenenó a ‘Chicles’, pague por lo que hizo.

