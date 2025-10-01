Ricardo Pérez lanza mensaje a Susana Zabaleta en medio de rumores de infidelidad

Ricardo Pérez nunca antes había sido tan mencionado como hasta ahora, y lo anterior se debe a los supuestos rumores de infidelidad que invaden su relación con Susana Zabaleta. Debido a ello, el comediante volvió a dar la cara y lanzó un contundente mensaje en un día especial para su novia.

Para poner un poco de contexto, vale decir que Ricardo Pérez se ha vuelto tendencia debido a que, supuestamente, engañó a Susana Zabaleta con su última ex, hecho que ha desmentido en más de una ocasión y que confirma con el último mensaje que lanzó hacia su pareja, la actriz y cantante.

¿Qué dice el mensaje que Ricardo Pérez le mandó a Susana Zabaleta?

El pasado martes 30 de septiembre Susana Zabaleta se vistió de manteles largos luego de celebrar su cumpleaños número 61. Ante ello, era de esperarse que su novio, Ricardo Pérez, le lanzara un mensaje de felicitación pese a los rumores que indican que le habría sido infiel con su ex.

Aprovechando el impacto que tiene en redes sociales, el comediante de La Cotorrisa escribió lo siguiente: “Feliz cumpleaños. Me haces sentir el hombre más afortunado del mundo todos los días. Me siento infinitamente agradecido y endeudado por lo feliz que me has hecho y el amor que me has dado. El 30 de septiembre, para mí, se volvió un día importantísimo. Te amo”.

Como era de esperarse, este mensaje trajo consigo un sinfín de reacciones al respecto. Y si bien un sector de la sociedad criticó el mismo al afirmar que efectivamente le había sido infiel a la actriz y cantante, otra parte de la comunidad celebró el amor que se tienen tanto en persona como a nivel digital.

¿Cuántos años de diferencia hay entre Ricardo Pérez y Susana Zabaleta?

Con el cumpleaños reciente de Susana Zabaleta, la actriz ahora le lleva 31 años de diferencia a su novio actual, quien tiene 30 años. Pese a esta diferencia de edad, tanto Ricardo Pérez como Susana han mostrado que esto es insignificante si es que el amor que se tienen es más grande que las adversidades.