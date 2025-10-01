Esta es la alineación de Halloween que traerá energías oscuras en octubre 2025

El mes de octubre, para quienes creen en las malas energías, se considera que es pesado energéticamente, por lo que es fundamental que los usuarios se protejan de todas las entidades que llegarán a sus hogares.

¡Se acerca el Viernes 13! Realiza este ritual para alejar las malas vibras [VIDEO] En Venga la Alegría nos preocupamos por tu bienestar. Toma nota de esta importante información y lleva a cabo el ritual en casa para que todo fluya como debe.

Por esa razón, una reconocida, Mhoni Vidente, dio a conocer algunas predicciones que podrían ocurrir en los próximos días, por lo que los usuarios deberán de estar preparados ante lo que pase. Descubre toda la información que tenemos para ti.

¿Cómo protegernos de las malas vibras?

Mhoni Vidente en sus cuentas oficiales, constantemente comparte consejos para evitar las malas energías, recomendaciones que debemos tomar en cuenta durante el mes de octubre por ser pesado energéticamente.

Dentro de la recomendación que deja la figura pública, explica que el día más complejo es el 31 de septiembre, por lo que debemos prender una veladora blanca, y ponerse agua bendita. Durante ese día evitemos hacer brujerías negativas, ya que abrimos la puerta para otros poderes.

Para protegerte, puedes aprovechar el uso de talismanes de protección, ya sea el ojo turco o el nudo de brujo, evitando que dichas vibraciones negativas puedan afectar durante el mes.

¿Cuáles son las predicciones de la vidente?

Por otra parte, Mhoni Vidente explica que en el mes de octubre, al ser pesado energéticamente por las malas energías, debemos tener mucho cuidado, ya que se vienen cambios importantes dentro de la sociedad.

Dentro de los puntos que ella destaca, explica la presencia de nuevas mutaciones de COVID y el aumento en el sarampión. Mientras que en el tema de climas, destaca que las temperaturas son extremas, observando la presencia de sismos e inundaciones en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Jalisco.

Incluso, dentro de sus predicciones, explica que en México habrá cambios importantes en la política interna, viendo movimientos dentro de los senados, alcaldes o a nivel gubernamental, cambios que fortalecerán la economía del país. Recordemos que son predicciones que pueden presentar ciertos cambios o no ocurrir, ya que todo dependerá de los cambios que se vean en los próximos días.