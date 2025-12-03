Se registra muerte en vivo durante un programa de televisión

Las redes sociales se han hecho eco este miércoles de un triste episodio que sucedió en vivo durante la transmisión de un programa de televisión. Mario Ureña es el nombre del invitado que murió en medio del programa "El Café de Diario 55" que se emite en un medio de comunicación de República Dominicana.

No es la primera vez que un hecho de estas características ocurre en vivo y en directo. La televisión ha permitido a las multitudes ser testigo de diversas situaciones que forman parte de la vida real y que pueden tomarnos de sorpresa, sin importar el lugar ni el momento.

¿Qué ocurrió en el programa de televisión?

Según revelan medios de República Dominicana, el programa "El Café de Diario 55" desarrollaba una nueva edición este miércoles y contaba con un grupo de invitados. La transmisión estaba destinada a dar a conocer el debate que existe en este país sobre el conflicto de los servicios de transporte.

EL fundador de la Ruta SO. Mario Ureña, murió este miércoles tras sufrir un paro cardíaco mientras ofrecía una entrevista en el proarama El Café de Diario 55.

https://t.co/ejGMkAccAu pic.twitter.com/VPhpfeyjMy — PING (@_ErreTe) December 3, 2025

En ese marco, Mario Ureña se encontraba presente ya que era líder transportista y, de repente, el hombre se desvaneció en el sillón donde se encontraba sentado. A pesar de los esfuerzos por asistirlo solo se pudo constatar su deceso.

¿De qué murió Mario Ureña?

Tal como se muestra en los videos que circulan por las redes sociales, el hombre dejó caer los documentos que sostenía en sus manos mientras quienes se encontraban en el estudio de televisión corrieron para asistirlo. Al parecer, Mario Ureña habría sufrido un infarto que fue fulminante.

La transmisión del programa fue suspendida tras lo sucedido y la llegada de los profesionales de emergencia terminó constatando la muerte del hombre. El hecho se ha vuelto viral y no deja de sorprender a quienes toman contacto con lo sucedido.