Dile adiós a las campanitas doradas, este es el adorno que será tendencia esta Navidad, según la IA

El próximo lunes 8 de diciembre será el momento de armar el árbol de Navidad y en muchos hogares ya se han adquirido los adornos para decorarlo. Mientras en lagunas casas mantendrá su tradicional estética, en otras las nuevas tendencias impondrán grandes cambios.

Uno de los adornos que podría desaparecer del árbol navideño en 2025 son las clásicas campanitas doradas. Según la Inteligencia Artificial (IA), tendrían los días contados y es que una tendencia parece ganar terreno este año.

¿Adiós a las campanitas doradas?

Entre las tendencias de la Navidad 2025 aparecen cambios que están centrados en el árbol bajo el cual descansarán los regalos. Las luces siempre sufren modificaciones, al igual que los colores de los lazos que ayudan con su decoración.

Sin embargo, son las clásicas campanitas doradas las que dirían adiós ante una tendencia que, según Gemini, prioriza lo natural, lo artesanal y lo sostenible.

¿Qué tendencia se impone esta Navidad?

“Las figuras de madera tallada están marcando una fuerte tendencia para adornar el árbol de Navidad porque responden a una evolución en la decoración”, remarcó Gemini al ser consultada sobre la nueva tendencia en decoración de árboles de Navidad.

Esta Inteligencia Artificial afirma que “esta popularidad se explica por varios factores clave que encajan perfectamente con los estilos de interiorismo actuales”. En este sentid, Gemini precisa que “las tendencias de decoración más populares (como el estilo Escandinavo o el Rustic Chic) tienen a la madera clara y los materiales naturales como protagonistas”.

