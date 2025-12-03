Kim Shantal se somete a evaluación de su personalidad en La Granja VIP: “Quiero que me contesten con la verdad”

La Granja VIP no solamente ha permitido al público conocer más sobre las populares celebridades, sino que al interior también ha funcionado como plataforma para realizar ejercicios de introspección y el caso más reciente fue el de Kim Shantal, la cual le pidió ayuda a sus aliados para que le compartieran las áreas de oportunidad que tiene como persona.

"¿Cómo me perciben?": Kim les pide ser críticos con ella

Luego de terminar con la jornada de actividades que comenzó esta mañana, Kim Shantal aprovechó un momento libre para pedirle a 'El Patrón' Alberto del Río, La Bea y César Doroteo que le compartieran los aspectos que consideraran que debería mejorar, ya que en este último año se encuentra en una "evolución como persona".

Tras reconocer que tiene reacciones y aspectos en su forma de pensar que sabe que no son los más correctos, les pidió a sus compañeros que le expresaran cómo la percibían, pero de una manera real y crítica.

Después de bromear con que la mejor opción sería esperar a la Asamblea de esta noche y que no tenían suficiente tiempo para decirle todo lo que querían, el primero en tomar la palabra fue el luchador, el cual le compartió elogios pese a que Kim le pedía que le compartiera "lo malo".

Tras una interrupción de Fabiola Campomanes, Teo aprovechó para calificar a Kim como una persona "impulsiva" y que no piensa a profundidad antes de decir las cosas; además, dijo que es "medio desordenada" con sus pertenencias, y puso como ejemplo sus maletas, aspecto con el que no coincidieron ni La Bea ni la propia Shantal.

Por otro lado, La Bea dijo que consideraba que Kim daba "las cosas por sentado antes de preguntar" y sugirió que debería dejar de pelear con quien sabe de antemano que no cambiará de opinión porque solamente implicaría un desgaste y un malestar para ella. La comediante también añadió que Shantal "quiere hacer todo junto con sus amigos" y que hace "berrinchito" cuando se niegan a hacerlo.

Finalmente, Kim recapituló los comentarios hechos por sus compañeros y señaló que tendrá que trabajar en ello.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva Asamblea en la que conoceremos a los dos nominados de La Granja VIP que se unirán a Fabiola Campomanes y César Doroteo; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

