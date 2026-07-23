MasterChef 24/7: Los alimentos ricos en hierro que fortalecen el pelo

En MasterChef 24/7 no solo nos preocupamos porque aprendas a cocinar los platillos más ricos y bonitos, también por que le saques provecho a los beneficios de cada alimento. Es por eso que en esta ocasión te vamos a compartir un tema que a todas nos interesa: cómo fortalecer el pelo.

Uno de los asuntos que más ha cobrado relevancia en los últimos años entre los seguidores del estilo de vida saludable es la estrecha relación entre la alimentación y la salud capilar. De acuerdo con información de la Clínica Capilar March, el hierro es un mineral indispensable para evitar la debilidad del cabello y potenciar su crecimiento, pero para lograrlo desde las estaciones de cocina es fundamental aprender a clasificarlo y combinarlo correctamente.

Alimentos con hierro que ayudan a fortalecer el cabelloPara diseñar un platillo de campeonato con un alto valor nutricional, los cocineros deben comprender que no todo el hierro se absorbe de la misma manera por el organismo. Existen dos variantes principales en los alimentos:

Hierro hemo

Es de origen animal y se encuentra de forma abundante en carnes magras, pescados azules y vísceras consumidas de manera ocasional. El cuerpo humano lo asimila con enorme facilidad, por lo que una porción moderada de estas proteínas representa una vía sumamente eficiente para elevar las reservas del mineral.

Pescado trece

Técnicas de cocina para potenciar la absorción

Para lograr que los ingredientes trabajen a favor del cabello, existen pautas sencillas que los cocineros de la pantalla aplican en sus preparaciones diarias:

El poder de la vitamina C

Acompañar el hierro vegetal con alimentos ricos en vitamina C (como pimientos, tomates, brócoli, fresas, kiwi o cítricos) en el mismo tiempo de comida optimiza de forma drástica su asimilación.

Tratamientos previos

El remojo prolongado, la germinación y la fermentación de granos y leguminosas reducen la presencia de compuestos naturales que suelen obstaculizar la digestión del mineral.

