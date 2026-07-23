MasterChef 24/7: Cinco beneficios de comer mango que tal vez desconocías

Una de las frutas más populares es, sin lugar a dudas, el mango y no solamente por su delicioso sabor, sino también por su versatilidad en cualquier cocina; sin embargo, puede ser que desconozcas algunas de sus propiedades, las cuales pueden contribuir a que tengas una buena salud. En caso de que quieras conocer más al respecto, te presentamos cinco beneficios de comer mangos en esta temporada.

La siguiente información fue publicada por Cleveland Clinic y de acuerdo con el sitio, la pulpa de los mangos es rica en vitaminas, minerales y fibra. Además, estas frutas aportan muchos nutrientes con muy pocas calorías.

1. Pueden contribuir para mejorar la salud intestinal

Como se dijo anteriormente, los mangos son una buena fuente de fibra, lo que puede favorecer la digestión y ayudar a combatir el estreñimiento y la hinchazón.

2. Favorecen para tener un peso óptimo

Un estudio reveló que estas frutas pueden ayudar a controlar el hambre, manteniendo la sensación de saciedad durante más tiempo sin consumir muchas calorías, a diferencia de la ingesta de alimentos como papas fritas o galletas saladas.

3. Mejoran la salud del cabello y la piel

Los mangos contienen una buena dosis de vitaminas A, C y E, antioxidantes que ayudan a proteger la piel y el cabello del daño causado por irritantes del medio ambiente.

4. Pueden favorecer la salud cardiovascular

Con el fin de mantener un corazón fuerte, es recomendable incluir mangos en cualquier dieta debido a su alto contenido en potasio

5. Puede ayudar a la salud ocular

Una taza de mango picado contiene 38 microgramos de luteína y zeaxantina, dos potentes antioxidantes que pueden favorecer la visión

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será jueves de delantales negros y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.