¡ÚLTIMA HORA! Azalia se convierte en la primer ELIMINADA de Survivor México La Reliquia en LLamas

Tras el enfrentamiento entre Halcones y Jaguares de este día por el codiciado Tótem de Inmunidad Grupal y el respectivo concejo tribal, Survivor México La Reliquia en LLamas ya tuvo a su primera eliminada y se trató de Azalia Ojeda.

Este 22 de julio Halcones y Jaguares se batieron en duelos mixtos con el fin de conseguir, como es usual, cinco calaveras antes que la otra tribu; sin embargo, no solamente el preciado Tótem estaba en juego, sino también un muffin para cada sobreviviente del equipo vencedor.

El marcador final quedó 5 a 4 calaveras a favor de los Halcones, por lo que durante el respectivo concejo tribal se definió que Bobby, Azalia y Sheila fueran directo al duelo de extinción que definiría al primer eliminado de la nueva temporada del reality show, el cual consistía en hacer fuego hasta lograr activar un mecanismo.

Luego de un intenso duelo, Azalia Ojeda se convirtió en la primera sobreviviente eliminada de Survivor México La Reliquia en LLamas, por lo que tuvo que apagar la llama de su antorcha y abandonar la extrema competencia.

¿Qué se puede esperar de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Bajo la conducción del reconocido Carlos Guerrero "Warrior", Survivor México La Reliquia en Llamas se transmite de lunes a viernes en punto de las 06:30 PM y los domingos a las 6:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en Survivor México La Reliquia en Llamas, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones del reality show en Disney+.