3 errores comunes al usar hilo dental que están dañando tus encías

El uso del hilo dental es un pilar indispensable en la higiene bucal diaria, ya que el cepillo convencional solo logra limpiar el 60% de la superficie de los dientes, siempre y cuando no se cometan algunos de los errores más comunes que con frecuencia dañan la salud de las encías.

La mucosa gingival que rodea los dientes es un tejido blando, sumamente vascularizado y delicado. Cuando se cometen errores sistemáticos durante la limpieza interdental, se puede provocar un traumatismo físico crónico que deriva en sangrado inmediato, inflamación e incluso la retracción de las encías a largo plazo.

Los 3 errores más comunes al usar hilo dental

Uno de los problemas más terribles es la recesión gingival, que expone la raíz del diente, aumentando la sensibilidad dental al frío o calor y comprometiendo el soporte óseo de las piezas. A continuación, desglosamos los 3 errores más graves al usar el hilo dental y cómo corregirlos según los especialistas en odontología.

El efecto guillotina

El error más destructivo y frecuente ocurre cuando se introduce el hilo dental ejerciendo una presión vertical directa hacia abajo entre los dientes.

Debido a la resistencia que ofrece el punto de contacto entre las piezas, el hilo suele vencer la presión de golpe, bajando de forma violenta y estrellándose con fuerza contra la encía. Este impacto repetido corta el tejido blando de manera literal, provocando microdesgarros y sangrado inmediato.

Los errores más comunes al utilizar hilo dental|Pexels: Hikmet Toprak

Limpiar en línea recta

Muchas personas cometen el error de mover el hilo dental de arriba hacia abajo de forma completamente recta una vez que está entre los dientes.

El espacio interdental es curvo y cóncavo; mover el hilo en línea recta no solo deja la mitad de la placa bacteriana adherida al esmalte, sino que tensiona la seda dental de tal forma que corta los laterales de la encía libre.

Reutilizar el mismo fragmento de hilo para toda la boca

Por comodidad o economía, es habitual utilizar un trozo de hilo muy corto y limpiar toda la boca con el mismo fragmento de seda. Este hábito es un grave error de higiene y salud periodontal.

