Una mujer fue plantada en el altar, se grabó llorando y es tendencia

En las redes sociales se hacen virales historias tristes, graciosas, entre otras. En esta oportunidad se ha vuelto viral una mujer que tristemente fue plantada en el altar y decidió contar su experiencia.

Dulce, una influencer afectada por operaciones estéticas, platica su experiencia [VIDEO] Dulce Arely es una influencer que fue afectada por las operaciones estéticas, ella le platica a Laura Bozzo sobre su experiencia. Pon mucha atención.

La mujer publicó su historia en TikTok, donde se la puede ver llorando en un taxi con su vestido de novia. Ella fue plantada en el altar y se puede ver su estado de tristeza como de vulnerabilidad, que captó la atención de muchas personas en el mundo.

¿Qué se puede ver en el video de la mujer plantada en el altar?

En el video en cuestión podemos ver a la mujer con el rostro bañado en lágrimas mostrando el dolor que le causó que uno de sus sueños se rompiera. La misma iba sentada en el asiento trasero del taxi, con su hermoso vestido que debía representar uno de los momentos más importantes de su vida y no el recuerdo del desamor.

Los internautas comenzaron a tener mucha curiosidad sobre la identidad del novio y el motivo que llevó a realizar este abandono. Ante esto es que se ha mantenido el interés del público, ya que la tragedia personal de la mujer ha sido un caso de “investigación” para el público.

Sin saberlo esta joven con el corazón roto, se ha convertido en un símbolo en las redes sociales, de lo que es la resiliencia y la vulnerabilidad. Así también se ha hecho hincapié en que las emociones como el dolor, también pueden ser compartidas, procesadas y transformarse en historias que inspiran a los demás.

¿Cuáles fueron las reacciones en las redes sociales?

Sin duda las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. La mujer obtuvo en sus videos muchos comentarios de apoyo, ya que diferentes personas de distintas partes del mundo le escribieron mensajes de amor y solidaridad.

Así también es que fue un empujón para que muchas personas contaran sus propias historias de desamor y traición, creando así una comunidad virtual de resiliencia.

Algunos de los comentarios que se leían fueron

“Ojalá a mí me hubieran dejado plantada, me hubieran ahorrado 7 años de pérdida de tiempo y engaño”.

“No existe un sólo beneficio para el hombre en el matrimonio”.

“Todavía eres joven y bonita”

“Mira pudo ser peor, siempre puede ser peor”.



Como era de esperarse no todos fueron mensajes de apoyo, ya que hubo usuarios que fueron más críticos en cuanto a la decisión de grabarse en un momento tan personal. También hubo muchos que manifestaron que todo era una puesta en escena para ganar fama.

