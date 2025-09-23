Estos son los rituales para atraer la buena suerte y fortuna, luego del Eclipse Solar

El pasado 21 de septiembre hubo un eclipse solar que si bien no fue visible en México, las energías han quedado en el universo. Es por esto que tienes que llevar a cabo una serie de rituales para la buena suerte y fortuna.

Un dato a tener en cuenta es que fue el último eclipse del año y para quienes lo pudieron disfrutar fue sin dudas un evento parcial hermoso. Además lleno de energía.

¿Cuál es el significado espiritual del eclipse?

La energía del eclipse es tomada en cuenta como un momento de transformación y cierre de ciclos. Es un evento caótico, por lo que se recomienda realizar rituales de manifestación o para atraer la buena suerte.

Si bien el eclipse ya pasó, todavía puedes aprovechar las energías que aún han quedado latentes. Las acciones que puedes realizar son las siguientes:

Liberación : Usar la energía del eclipse para soltar miedos, malos hábitos o situaciones que ya no te sirven.

: Usar la energía del eclipse para soltar miedos, malos hábitos o situaciones que ya no te sirven. Introspección: Dedicar tiempo a la meditación y la reflexión personal.

¿Qué rituales puedes llevar a cabo después del eclipse?

Cabe recordar que los eclipses solares son científicamente fenómenos naturales, pero para el esoterismo tiene mucho poder para liberarte de ciertas cuestiones que nos atan al pasado.

Si lo que quieres es atraer la buena suerte, lo que tienes que hacer es liberarte. Cuando una persona suelta lo viejo y negativo, abres los espacios para que lo nuevo y positivo llegue a tu vida de forma natural y armoniosa después de que la energía del eclipse se asiente.

Para realizarlo, necesitas:



Una hoja de papel y un lápiz.

Una vela blanca o incienso de salvia o palo santo.

Un recipiente seguro para quemar el papel, como un plato de cerámica.

Procedimiento:

Lo primero que debes hacer es buscar un lugar tranquilo. Vas a sentarte en un espacio donde puedas estar sin interrupciones. Luego enciendes la vela o el incienso para crear un ambiente calmado y purificador.

Escribe todo lo que quieres soltar. En el papel que elegiste, debes anotar todo aquello que ya no te sirve: miedos, hábitos tóxicos, rencores, relaciones que te restan energía, situaciones del pasado, etc. Sé honesto y detallado.

El ritual solo necesita de 3 cosas: del acto, de una clara intención y de una suma concentración. Puedes tener el lugar, los elementos, las palabras sagradas y oraciones antiguas; pero, si tu acto no tiene intención ni concentración, tu ritual está vacío. pic.twitter.com/ALowWHXBra — OCHO VIENTO (@Teotecnia) November 8, 2023

El siguiente paso es quemar el papel con intención. Cuando terminas de escribir, visualiza cómo esas emociones y situaciones negativas se desprenden de ti. Mientras quemas el papel debes repetir en voz alta o en tu mente, “Libero esto de mi vida. Lo suelto para abrirme a nuevas oportunidades”.

Dispón de las cenizas. Una vez que el papel se haya consumido por completo, puedes tirar las cenizas en la tierra, en un río o simplemente en la basura, con la intención de que se vayan de tu vida para siempre.