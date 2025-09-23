¡De fiesta! Sebastián Rulli celebra 11 años de relación con Angelique Boyer

La relación de Sebastián Rulli y Angelique Boyer es algo que muchos de nosotros quisiéramos poder experimentar. En las redes sociales y al ser captados por las cámaras, es posible ver que su romance sigue vivo. Es así que la hermosa pareja celebra sus 11 años de noviazgo.

La actriz Angelique Boyer fue coronada como reina del Carnaval de Carolina pero ¡terminó bañada en cerveza! [VIDEO] Esto sucedió durante la edición número 22 del Carnaval de Carolina, donde minutos antes, Angelique hablara maravillas del público.

Es así que el actor argentino en sus redes sociales comparte todos los momentos que ha vivido junto a su hermosa pareja, acompañado de un tierno mensaje. No te pierdas los detalles que te vamos a compartir a continuación.

¿Cuántos años de pareja llevan Angelique Boyer y Sebastián Rulli?

Como se mencionó al inicio de la nota, Angelique Boyer y Sebastian Rulli están celebrando 11 años de relación, por lo que su romance empezó desde el 2005. Es así que Rulli, en sus redes sociales, compartió un video con varias fotos de ellos juntos, recordando todos los hermosos momentos que han experimentado.

Dentro del video, va acompañado de un tierno texto, donde el actor menciona que está cumpliendo el deseo de compartir una vida juntos, además de detallar que es un hombre afortunado de amar y ser amado, provocándole una gran felicidad. Acompañado del siguiente texto:

“...Gracias por estos 11 años de magia, amor y complicidad. Por muchos más, mi deseo eterno eres tú”

Dejando en claro que están viviendo una hermosa etapa en su relación, por lo que esperan que su amor perdure por más años. Hasta el momento, ya cuenta con 161 mil “me gusta”, y más de 4 mil comentarios que aplauden su eterno amor.

¿Cuántos hijos tiene Angelique Boyer en la vida real?

A diferencia de otras parejas que buscan formalizar su amor, ellos han dicho abiertamente que no tienen planeado casarse ni tener hijos en el futuro, siendo una noticia que sorprendió al público al ser una decisión inesperada.

Aunque fue criticado y cuestionado fuertemente por muchos, eso no ha impedido que la hermosa pareja disfrute de su noviazgo a lo largo de los años. Angelique Boyer y Sebastián Rulli, son el claro ejemplo de que el amor aún existe, sorprendiendo a todos sus fieles seguidores.