Un influencer quiso pagar su casa con contenido; así lo destrozaron en redes sociales

Actualmente este tipo de historias son el pan de cada día. Cada cierto tiempo aparece algún dueño de negocio indicando que una “figura del internet” trató de pagar con alguna recomendación o con la generación de contenido. Pero este influencer ya rebasó los límites de esta práctica, pues quiso pagar un dúplex con dos publicaciones diarias en favor de la persona dueña del complejo. Aquí la historia.

Leonardo García muestra exclusivas pruebas sobre su departamento [VIDEO] ¡Esta tarde Leonardo García nos acompañó en el foro de Ventaneando! Así es, el actor habló con nosotros y nos mostró pueblas EXCLUSIVAS sobre el caso de su departamento.

Te puede interesar - ¿Por qué Mr. Beast fue criticado en su visita a México?

Te puede interesar - Este chef mexicano exhibió a influencers por gorrones.

¿Qué propuesta hizo este influencer por una casa?

En estos momentos la historia sigue tomando relevancia, pues solamente se ha propagado la imagen de la conversación que este chico quiso entablar con el dueño del dúplex que quería habitar en Querétaro. Sin embargo, las reacciones ya se hicieron manifiestas alrededor de las distintas páginas que compartieron la captura de pantalla.

No se conoce el nombre del creador de contenido ni del sitio donde él quiere habitar, pero se ve en la charla cómo este quiere entablar una conversación para llegar a un acuerdo con el dueño. El interesado en la propiedad indica que podría ofrecerle dos publicaciones diarias de ahí hasta que “el pago” quede saldado por la publicidad.

Lo más curioso del caso y a lo cual muchos han hecho mención es la reacción del supuesto dueño. Este sujeto simplemente contestó con un signo de interrogación: "?"; es decir, probablemente no se cree lo increíble de una propuesta de parte de una celebridad del internet.

Tiktoker quería pagar una casa con contenido jajja pic.twitter.com/5SCLET2orM — Indie 505 (@Indie5051) September 23, 2025

¿Esta práctica influencer es común de observar?

Como se comentó al inicio del artículo, es muy común ver nuevas experiencias de algunos dueños de negocios que se han enfrentado con esta situación. En un mundo donde existen diversos creadores de contenido, muchos intentan “darle vuelta” a la forma de negociar por servicios. Sin embargo, este tipo de acciones han sido severamente criticadas por los internautas, que ven en estas figuras públicas personas que solo quieren recibir sin esforzarse.

Aún se espera más contexto de la historia del influencer que quiso pagar su casa con dos publicaciones en redes sociales, pero la experiencia ya está anotada dentro de la memoria colectiva del bastísimo mundo digital.