Mujer saca su sillón a la calle para lavarlo y se lo lleva el camión de la basura

En algunas ocasiones, muchas personas en México deciden lavar sus sillones para que se vean limpios, pero para hacerlo optan por sacarlos a la calle y ahí darles una buena lavada. Esto es algo que no es tan raro de ver, pues es una práctica que ya muchos han hecho.

Sin embargo, hace poco un caso se hizo viral en las redes sociales , donde unas personas tuvieron que sacar su sillón a la calle para lavarlo y dejarlo secar al sol, pero no esperaban que las cosas fueran a salir de mala forma para ellos.

Por lavar su sillón en la calle se lo llevó la basura

Como toda historia tiene un lado gracioso, aunque no es tan bueno para la mujer que es dueña del sillón, quien decidió sacar a la calle su sillón, el cual no va a volver a ver. En esta ocasión no fueron los amantes de lo ajeno, pero sí el camión de la basura que confundió la sala con algo que se tenía que llevar.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de enero, alrededor de las 11:55 de la mañana, cuando el ama de casa sacó a lavar el sillón, dejándolo secar, pero nunca contó con que a las 13:01 horas, el camión de la basura pasa y se lleva todo lo que los vecinos dejas fuera de sus casas.

Saco el sofá a la calle para lavarlo y se lo termino llevando el camión de basura kjj pic.twitter.com/sHKKbisflZ — ElBuni (@therealbuni) January 22, 2026

En ese momento, dos hombres con uniforme cargan el sillón pensando que era basura y lo introducen en el camión. La situación quedó grabada gracias a las cámaras de sus vecinos, por lo que de forma inmediata el material se hizo viral en las redes sociales, donde ha generado todo tipo de comentarios.

