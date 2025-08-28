VIDEO: Autobús se vuelve viral por trasladar a un pasajero invisible

Las redes sociales se han hecho eco de un video que muestra un caso paranormal que ocurre en una unidad del transporte público. El chofer mostró que cuando pasa por el frente de un cementerio, y a pesar de no llevar pasajeros, suena el timbre pidiendo parada.

No es la primera vez que un video de estas características se viraliza en las redes sociales. Este tipo de situaciones ha sido expuesto en reiteradas oportunidades y en distintos rincones del mundo, abriendo un serio debate entre quienes creen en situaciones paranormales y quienes son más escépticos.

¿Qué sucede en el autobús?

El video en cuestión fue publicado por el chofer de un autobús de Argentina en su cuenta de TikTok @franconrvz. El trabajador manifiesta que a diario, cuando pasa por el frente de un cementerio que se encuentra en el recorrido que debe realizar, escucha que suena el timbre pero por lo general la unidad va vacía.

“Lo filmo para que me crean. El colectivo está vacío, no hay nadie”, remarca el chofer mientras graba con su teléfono móvil el interior del vehículo. En el video también puede apreciarse la fachada del cementerio cuando pasa manejando.

¿Un pasajero invisible?

El relato del chofer se centra en explicar que el autobús se encuentra vacío y que, cuando pasa por el lugar señalado, el timbre suena. Todo hace suponer que un “pasajero invisible” se encarga de solicitar la parada por lo que para el conductor es una situación que catalogó de “horrible”.

“Justo enfrente del cementerio. Paso por acá y tocan el timbre”, se escucha comentar al chofer y luego puede apreciarse el sonido. El video no deja de sumar visualizaciones y los comentarios son de los más variados ya que algunos analizan con seriedad lo sucedido mientras que otros lo toman en broma, aunque sea una situación que parece no ser pasajera.

