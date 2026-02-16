¿Negligencia? Muere famoso fisicoculturista mientras entrenaba y acusan al gimnasio de no reaccionar a la emergencia

En Colombia están causando polémica las circunstancias que rodearon la muerte de un famoso fisicoculturista. Juan Sebastián Anzola, de 26 años, falleció en un gimnasio tras desplomarse súbitamente; han surgido acusaciones de negligencia y la empresa ya se pronunció.

Juan Sebastián Anzola tenía 26 años de edad y hacía contenido en redes sociales sobre su entrenamiento y acondicionamiento físico. El 5 de febrero se encontraba entrenando en un gimnasio de Bogotá, perteneciente a una cadena internacional, cuando se desplomó. A días de su fallecimiento, sus redes sociales ya fueron desactivadas.

Acusan que el gimnasio donde murió el fisicoculturista Juan Sebastián Anzola no tenía personal capacitado

Andrés Montoya, quien ha asegurado ser un amigo cercano de Juan Sebastián Anzola, denunció en redes sociales que el gimnasio no contaba con el personal capacitado para atender al fisicoculturista cuando se presentó la emergencia.

Según su relato, recopilado por medios de comunicación locales, durante 25 minutos otros usuarios del gimnasio intentaron ayudar al creador de contenido pero el personal del establecimiento no dejó que lo movieran aunque había una clínica muy cerca. "No podemos garantizar que se hubiera salvado, pero sí hubiera habido una posibilidad de que el resultado fuera otro", dijo Andrés Montoya.

El amigo de Juan Sebastián Anzola también mostró indignación porque el gimnasio abrió en condiciones normales a las 5:00 A.M. del día siguiente al fallecimiento.

Esto dice el gimnasio donde murió el fisicoculturista Juan Sebastián Anzola

Según un comunicado oficial emitido por la administración local de la cadena de gimnasios, Juan Sebastián Anzola sufrió un paro cardiorrespiratorio de manera súbita y se actuó de manera oportuna. "Nuestro equipo de brigadistas certificados respondió de manera inmediata y se procedió a prestar los primeros auxilios que el protocolo indica para estos casos, con maniobras de reanimación y haciendo uso del desfibrilador externo automático (DEA)", dice el comunicado.

La empresa asegura que se realizó un protocolo de emergencia mientras todavía seguían los primeros auxilios para el fisicoculturista, pero éste falleció antes de que se hiciera el traslado hacia el hospital.