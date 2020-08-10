VIDEO: Capitalinos aprovechan un semáforo rojo para bailar ‘La Chona’ en medio de la pandemia.

La Ciudad de México, una vez más, se convirtió en tendencia luego de que un grupo de personas aprovechó un semáforo rojo para bailar al ritmo de la exitosa canción La Chona, de Los Tucanes de Tijuana.

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Por medio de redes sociales, se viralizó el video de los capitalinos sacando brillo al piso en la esquina de Tacuba y Eje Central, en pleno corazón de México en medio de la pandemia de Covid-19.

Ésto pasó ayer durante un alto en el centro de la CDMX. Una camioneta traía ‘La Chona’ sonando a todo volumen, lo que provocó que la gente se pusiera a bailar y a hacer un fiestón de la nada, solo duró unos segundos. Fue realmente hermoso. Amo esta ciudad

Esto pasó ayer durante un alto en el centro de la CDMX. Una camioneta traía “La Chona” sonando a todo volumen lo que provocó que la gente se pusiera a bailar y a hacer un fiestón de la nada que sólo duró unos segundos. Fue realmente hermoso. Amo esta ciudad. pic.twitter.com/U9WLmmHu6A — Ashauri López (@Ashauri) August 8, 2020

Como era de esperarse, la grabación se llenó de comentarios donde destacaron el buen humor y la unión de los mexicanos en estos tiempos de crisis.

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El tema de Los Tucanes de Tijuana, lanzado en 1995, volvió a cobrar fuerza hace un par de años cuando surgió el reto viral #LaChonaChallenge; su popularidad fue tan alta que un año después se convirtió en el primer grupo norteño en presentarse en el Festival de Coachella, donde hicieron bailar a todos los asistentes.