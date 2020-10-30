Así fue el ‘Caso Josué', una de las anécdotas más aterradoras de ‘La Mano Peluda’. (VIDEO)

‘La Mano Peluda’ fue uno de los programas de radio más queridos entre los amantes del terror y las historias de suspenso. Sin embargo, en el 2002, la historia de Josué Velázquez se volvió famosa entre millones de mexicanos.

En su momento, Josué se comunicó con el fallecido locutor Juan Ramón Saénz para contar sus acercamientos con las artes oscuras, pactos demoníacos y su encuentro con el diablo.

Josué reveló que cuando era adolescente su familia atravesaba por una fuerte crisis económica, por lo que acudió a un libro de brujería para acabar con sus problemas. El hombre confesó que realizó un pacto con el diablo a cambio dinero, empresas y poder económico infinito.

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Sin embargo, con cada propiedad, empresa o cantidades de dinero que llegaron a su vida, Josué enfrentó grandes consecuencias. Por mucho tiempo, el hombre fue molestado por entes demoníacos, quienes intentaron matarlo si se negaba a cumplir con sus órdenes.

Josué también confesó que mató a su abuela y a otras personas con tal de obtener poder y bienes materiales. La historia de este hombre dejó helados a todos los mexicanos, pues contó detalles sobre todo lo que le sucedió desde que hizo su pacto con el diablo.

La historia no concluyó ahí, pues tiempo después, Juan Ramón Saénz se reunió con Josué en una lancha en medio de un lago. El locutor mantuvo una charla con el hombre, quien confesó que los entes demoniacos todavía querían hacerle daño.

Tras la entrevista, cosas muy extrañas comenzaron a pasar, pues el camarógrafo se sometió a una cirugía y el investigador de la emisión sufrió un accidente automovilístico.

Juan Ramón Saénz falleció el 29 de mayo de 2011, debido a una peritonitis aguda; sin embargo, algunas personas atribuyen la causa de su partida con el encuentro que tuvo con Josué.

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El ‘Caso Josué’ fue uno de los capítulos más terroríficos de 'La Mano Peluda' y los radioescuchas todavía se preguntan qué pasó con el misterioso hombre que pactó con el diablo.