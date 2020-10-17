Sorprenden a conductora con una inesperada pedida de mano al aire y las redes sociales reaccionan. (VIDEO)

Una conductora fue sorprendida con una tierna pedida de mano cuando se encontraba dando las noticias en un programa de televisión. La mexicana estaba leyendo su libreto cuando se dio cuenta que estaba narrando su propia historia de amor.

El novio de la presentadora apareció en pleno programa en vivo y se arrodilló para entregarle una lujosa joya. Con música de banda y un video de sus mejores momentos, los prometidos cerraron con broche de oro el siguiente paso de su relación.

En información de último momento... este 2020 ha sido un año muy especial, no solo por la pandemia del COVID-19, sino porque para algunas personas ha representado el mejor año de sus vidas, sus sueños se han vuelto realidad, la felicidad se ha desbordado y han dado paso a un nuevo ser que viene en camino. Un nuevo capítulo de esta increíble historia de amor está por escribirse…

Te puede interesar:

Mamá se pasea desnuda enfrente de las clases virtuales de su hijo y el VIDEO se vuelve viral en internet.

Aww mi primo le pidió matrimonio a su novia en la tele🥺❤️ pic.twitter.com/AbRPuh97sh — edu_rex (@trip_fountaine) October 16, 2020

El video pronto fue compartido y viralizado en las plataformas digitales, dividiendo la opinión de los internautas. Mientras algunas personas cayeron rendidas ante el romántico acto que presenciaron en la televisión, otras expresaron que no había profesionalismo en dicho programa de noticias.

Si en mis tiempos hubiéramos hecho eso, nos despiden a todos...

Eso fue inadecuado, además de mal gusto. La música grotesca y el mal uso de un canal de televisión pública es inaceptable

El prestigio informativo no se construye con estas cursilerías, hay espacios adecuados para esto y este no es uno de ellos

Mientras que algunos internautas llamaron “circo” al inesperado momento que vivió la conductora, otros sostuvieron que la música de banda era de mal gusto y poco apropiada para aparecer en un canal cultural.

Y, aunque el video no fue del agrado de muchos, ya cuenta con más de 600 mil reproducciones y 4 mil ‘me gusta’.

Por si fuera poco, la traductora del programa de noticias también llamó la atención de todos los espectadores, pues reaccionó muy entusiasmada ante la propuesta de matrimonio a nivel nacional.

También te puede interesar:

Profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León causa polémica al burlarse de alumno con Asperger. (VIDEO)