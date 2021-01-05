Usuario de las redes sociales reclama a Hugo López-Gatell por evidenciarlo en la playa: “Me cacharon”.

El nombre de Hugo López-Gatell acaparó los titulares de los principales medios del país tras viralizarse algunas fotos de su visita a las paradisíacas playas de Zipolite, Oaxaca.

El subsecretario de salud fue captado con una mujer en un restaurante; sin embargo, llamó la atención que no usaron cubrebocas ni guardaron la sana distancia.

Usuarios de las redes sociales criticaron a López-Gatell tras olvidar las medidas de higiene que él mismo emitió, en múltiples ocasiones durante conferencias de prensa.

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La salida del epidemiólogo provocó contundentes comentarios por parte de los cibernautas, quienes pidieron su renuncia al cargo de subsecretario.

Por si fuera poco, en las fotos virales se observó el rostro de un hombre que también fue evidenciado. Se trata de un tuitero con barba prominente y larga, quien además portaba unas gafas para protegerse del sol.

Fue el mismo hombre con barba quien reclamó a López-Gatell por evidenciarlo en dichas imágenes que circularon por internet:

Ya ni la ching… Gatell, por tu culpa a mí también me cacharon

El momento provocó risas entre los internautas, quienes crearon memes y chistes burlándose del tuitero.

En otros temas, Hugo López-Gatell ofreció una conferencia de prensa para aclarar lo sucedido. El funcionario público confirmó que salió de casa para pasar Año Nuevo con sus seres queridos en Oaxaca.

No tengo nada que ocultar. Efectivamente fui a la costa de Oaxaca … Y fui a visitar a familiares muy cercanos, a personas muy amigas y estuvimos en una casa particular durante los días de fin de año

Además, el epidemiólogo señaló que la prensa sacó de contexto las fotografías junto a su acompañante:

Efectivamente estaba en un restaurante, en una playa de Zipolite tomando los alimentos. Los restaurantes no están abiertos en la ciudad de México excepto para llevar a casa. En Oaxaca, los restaurantes están abiertos por eso la foto a la que aluden me retrata en un restaurante en Zipolite junto con la familia que viajamos

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