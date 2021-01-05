Se hizo viral en las redes sociales como un exempleado de la empresa Mercedes-Benz se habría vengado de la fabricante de vehículos de lujo, luego de que fue despedido sin justificación alguna.

Y es que como no le agradó esta decisión que tomaron los altos mandos, optó por destruir 50 camionetas cuyos daños ascienden en 2 millones 500 mil dólares, un aproximado de más de 49 millones de pesos.

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Las fotografías se hicieron virales en las redes sociales, aunque de acuerdo con los reportes de medios locales, el hombre de 38 años que laboraba para la planta de Mercedes-Benz de Vitoria, España, robó una excavadora justo el mismo día que fue despedido, por lo que en la noche entró a la empresa y destruyó las camionetas V-Class completamente nuevas.

Estos hechos se dieron el 31 de diciembre del 2020, aunque no le bastó lo que hizo, ya que después de destruir las camionetas, intentó entrar con la excavadora a la planta para dañar las líneas de ensamble, sin embargo, no tuvo éxito ya que las puertas son metálicas.

Hasta el momento se desconoce cómo fue que pudo ingresar a las instalaciones de la Ciudad de Victoria, luego de ser despedido. Para suerte del hombre no se reportó ninguna persona lesionada y el responsable fue trasladado por la policía para ser puesto bajo custodia. Aunque es importante mencionar que los directivos de Mercedes-Benz tampoco han declarado al respecto, pero que las camionetas estaban completamente aseguradas.

La Ertzaintza detiene a un hombre de 38 años, ex trabajador de la empresa, que tras robar una excavadora, ha destrozado más de 50 furgonetas de la fábrica de Mercedes-Vitoria. Más en @radioeuskadi pic.twitter.com/13Mpo4PlqR — Dani Álvarez (@DaniAlvarezEiTB) December 31, 2020

Además, debido a los despidos injustificados por la marca, por medio de la plataforma de Twitter, los internautas denunciaron que Mercedes-Benz en Vitoria ha hecho despidos masivos por medio de expedientes disciplinarios falseados, atribuyendo a este motivo las acciones del exempleado que actualmente se encuentra arrestado.

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Por lo que los medios locales aseguran que los despidos son por el nuevo esquema de turnos de trabajo en dicha planta, que originó que entre el 10 y 15 por ciento del personal ya no fueran necesarios.

