Joven lleva serenata a su exnovia y rompe en llanto al verla abrazada con otro hombre. (VIDEO)

Las redes sociales dejaron ver uno de los videos virales más dolorosos en lo que va del 2020. Se trata de un hombre que llevó serenata a su exnovia y vivió un tormentoso e inesperado final.

El sujeto, de nombre desconocido, se plantó al exterior de la propiedad de su ex para interpretar Mi Razón De Ser de la Banda MS.

La chica, quien responde al nombre de Mariana, dejó claro que no le hizo nada de gracia ver a su expareja en frente de su puerta.

El momento no concluyó ahí, pues después salió el nuevo novio de la chica, dejando a todos helados con su aparición.

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El joven cantante comenzó a llorar sin dejar de interpretar el famoso tema de banda; sin embargo, no pudo contener las lágrimas y expresó:

¿Por qué me dejaste, Mariana? Yo me quería casar contigo

El hombre que llevó la serenata no iba solo, pues se plantó con dos amigos, quienes lo apoyaron en todo momento con frases como: “No te merecía” y “Tranquilo, eres mucho para ella”.

El filme pronto se viralizó en internet, pues algunas personas se sintieron identificadas con el nostálgico momento. Los internautas dejaron más de 248 mil reacciones al video, mismo que también obtuvo más de 32 mil comentarios.

Y, aunque la cinta dejó con un sabor amargo a los cibernautas, más tarde se supo la verdad. El momento fue actuado por los Hermanos Navarrete, quienes se dedican a hacer videos de YouTube sobre aspectos de la vida cotidiana.

Los influencers tienen una gran cantidad de seguidores en las plataformas digitales, pues más de una persona se siente identificada con sus vlogs, imitaciones y parodias.

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