‘Lady 3 Pesos’ comparte VIDEO comiendo tacos de chicharrón en salsa verde y desata polémica en redes.

En días pasados, una mujer se hizo viral bajo la etiqueta Lady 3 Pesos por aparecer en un video insultando a los empleados de una tienda de autoservicio, por no permitirle la entrada al centro comercial con una menor de edad.

En el acto, la dama exigía a los policías de la tienda que la dejaran entrar o le regresaran el costo del estacionamiento, recibiendo como respuesta una negativa del empleado, por lo que recurrió a los insultos.

Dame los cinco pesos del estacionamiento, entonces. Eres un naco. Claro, ganas tres pesos… Ganas tres pesitos, ¡ay, pobre! Ve a comer chicharrón en salsa verde a tu casita

Tras su arrebatada acción, la mujer, de la que después se supo que era una asesora inmobiliaria, fue duramente criticada en las redes sociales, donde fue bautizada como Lady 3 Pesos.

El escándalo que se generó fue tal que la mujer terminó cesada de su trabajo debido a su mala actitud.

A días de lo ocurrido, la llamada Lady 3 Pesos apareció en un nuevo video compartido en YouTube donde pide disculpas a quienes agredió.

Por medio de este video quiero disculparme públicamente con todas estas personas que se preocupan por cuidar nuestra salud y la de nuestros hijos, creo que mi manera de actuar no fue la correcta, fue algo muy irracional, no fue mi intención ofenderlos de esa manera

Ahora, en una nueva grabación, Lady 3 Pesos apareció comiendo tacos de chicharrón en salsa verde para demostrar que nunca tuvo la intención de insultar al platillo mexicano, del que también se declaró fan: “Para todos aquellos que aseguran que no me gustan, les voy a dar la prueba de que realmente me encantan”, señaló.

Esta acción generó una nueva polémica entre los internautas, ya que mientras unos señalan que su acto fue valiente y merece una segunda oportunidad, otros consideran que su daño ya está hecho y no le creen sus palabras.

