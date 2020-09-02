Internautas viralizan video de hombre que se niega a usar cubrebocas y lo apodan ‘Lord Es Mi Cuerpo’.

Usuarios de las redes sociales viralizaron el video de un hombre que se negó a utilizar cubrebocas al interior de un centro comercial. Los hechos ocurrieron en la plaza Altabrisa, de Villahermosa, Tabasco, donde el sujeto arremetió contra los guardias de seguridad:

Yo mando en mi cuerpo, si quieres utilízalo tú. Carlos Slim no utiliza cubrebocas, Andrés Manuel López Obrador no utiliza cubrebocas porque es una farsa… Yo mando en mi cuerpo

El clip alcanzó los primeros puestos de popularidad en las plataformas digitales y el hombre se ganó el apodo de #LordEsMiCuerpo.

El señor gritaba una y otra vez que no utilizaría mascarilla porque es “libre” y “soberano”:

No voy a usar el cubrebocas, es mi cuerpo, me checaron la temperatura, yo mando y decido en mi cuerpo, si tú te quieres quitar o poner el bozal lo puedes utilizar, pero yo soy libre y soberano

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Más tarde, los cibernautas dieron a conocer la identidad del involucrado, quien responde al nombre de Moisés Suárez, que trabaja como chofer y tiene un canal de YouTube.

Fue por medio de un video donde Moisés confesó que recibió supuestas amenazas de muerte tras volverse viral:

Después de haber salido el video, empezaron los bots a atacarme por todas partes. Ahí te das cuenta como toda la información es controlada por el estado. Empezaron amenazas de muerte y empezaron a hostigar. No hay libertad de expresión, pero no me van a intimidar

Los internautas también crearon memes y chistes de Lord Es Mi Cuerpo, quien fue duramente criticado por parte del público mexicano.

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