Metalero argentino sorprende a todos con su gran parecido con ‘El Chavo del 8’ y provoca memes en internet.

El nombre de Phil Claudio González se volvió tendencia en las redes sociales y generó divertidos memes. Se trata de un metalero argentino quien sorprendió a todos con su gran parecido con El Chavo del 8.

El hombre latino se volvió viral en las plataformas digitales, pues tiene rasgos casi idénticos a los del fallecido Roberto Gómez Bolaños.

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Phil confesó que su rostro se volvió popular en internet y no pudo dormir por todos los memes que le enviaron durante la noche:

¿¿No se cansaron todavía?? Me cag… de risa con el meme. Quien lo hizo me hablo pidiendo disculpas

No se cansaron todavia ?? Hay muchas mas eh ...Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me hablo pidiendo... Publicado por Phil Claudio Gonzales en Jueves, 24 de septiembre de 2020

Un sujeto desconocido también pidió disculpas a Claudio por la ola de chistes que se generó en su contra; sin embargo, el metalero expresó que no tienen ningún problema:

No me enojo ni mucho menos. Es un meme nada más pelotudo. Es para reírse un poco, no para bardear… Un poco de humor para este momento de mier…

La declaración del argentino causó revuelo, pues ganó más de 13 mil ‘me gusta’ y 2,500 comentarios. La mayoría de los internautas publicaron nuevos memes debajo de las palabras del metalero.

Phil Claudio González tiene una banda de metal junto a otros músicos, por lo que algunos cibernautas editaron sus fotografías con el rostro de El Chavo del 8.

La creatividad de los mexicanos salió a flor de piel y hasta editaron su rostro con los entrañables personajes del programa de comedia. Phil se llevó muchas ediciones de Photoshop junto a Don Ramón, Doña Florinda, La Chilindrina y Kiko.

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