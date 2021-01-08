Mujer del Estado de México llega a los golpes ante reclamos por no utilizar cubrebocas. (VIDEO)

El uso del cubrebocas es una de las medidas establecidas para disminuir el número de contagios durante la pandemia de Covid-19. Sin embargo, muchas personas se han negado a utilizar la mascarilla cuando salen a realizar actividades fuera de casa.

Recientemente, una mujer se volvió viral por desacatar la órdenes, pues se subió al transporte público sin las medidas de higiene adecuadas.

Los hechos ocurrieron en Metepec, Estado de México, donde una chica que portaba chamarra amarilla reaccionó furiosa cuando se le exigió el uso del cubrebocas.

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“Trabajo en un hospital y no sabe todo lo que hay, no sabe que hay gente que está sufriendo por la imprudencia de usted”, comentó una de las pasajeras quien se ostentó como trabajadora del sector hospitalario.

A pesar de las insistencias, la mujer se rehusó a utilizar la mascarilla y se lanzó a golpes contra la pasajera que le realizó el reclamo.

Fue en el autobús, donde se desató tremendo alboroto, pues las mujeres se agarraron a golpes y algunos hombres intentaron detener el altercado.

El filme se viralizó en todas las redes sociales, pues hasta el momento ya tiene 18 mil reproducciones.

Adempas, las reacciones también se hicieron presentes, pues los internautas escribieron todo tipo de comentarios:

Desde un principio el chófer no le debe brindar servicio si no trae cubrebocas

A este tipo de gente le deberían negar el servicio

Sería muy importante que el chófer del transporte público le solicite el uso obligatorio del cubrebocas, además de guardar distancia entre asientos

No es la primera vez que se viraliza una incrédula ante la pandemia de Covid-19, pues en meses anteriores han surgido todo tipo de “Ladys” y “Lords” que desatan polémica en las plataformas digitales.

A pesar de todo, los mexicanos también han reaccionado con humor ante la contingencia sanitaria, pues han creado piñatas, memes y hasta luchadores inspirados en la forma del coronavirus.

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