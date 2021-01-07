Niño africano sorprende al mundo; hace historia tras pilotar un avión con solo 7 años de edad. (VIDEO)

El rostro de un ciudadano de Uganda se volvió popular en internet tras darse a conocer sus increíbles dotes para la aviación.

Se trata de Graham Shema, un pequeño niño que logró pilotar un avión a la edad de 7 años. Según información trascendida por la agencia Reuters, el africano mostró un gran interés por los aviones desde que tenía 3 años.

“En el futuro quiero ser piloto y astronauta”, confesó Shema en una reciente entrevista para los medios de comunicación.

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Y es que, en un video que comenzó a circular por las redes sociales, el menor portó su sofisticado traje de piloto y un gafete para poder volar por el cielo como siempre lo soñó.

La madre de Graham Shema aseguró que su hijo siempre mostró un gran desenvolvimiento en la escuela, pues sobresalió con notas muy altas a diferencia de sus compañeros de clase.

Y es que, el menor, demostró una gran habilidad para resolver problemas matemáticos, superando a niños más grandes de su mismo colegio.

El niño ingresó a la escuela de aviación a los 6 años para cumplir su sueño de ser piloto y volar a muchas partes del mundo. Tras 5 meses en el colegio, Graham pasó sus prácticas y maravilló a medio mundo con sus dotes en la aeronáutica.

Varias agencias de noticias acudieron con el pequeño para descubrir más detalles de su fascinante historia. La sorpresa fue muy grande, pues los camarógrafos grabaron el momento donde Graham subió al avión y comenzó a pilotear como todo un experto.

A su corta edad, Graham Shema expresó que tiene grandes ídolos en la industria de la física y el emprendimiento. Y es que, el menor sueña con viajar al espacio junto a Elon Musk, para conocer más sobre el fascinante mundo de los astronautas.

La historia del pequeño africano se volvió una inspiración para millones de menores que tienen grandes sueños. Por si fuera poco, la vida de Graham Shema cambió de la noche a la mañana, pues se convirtió en una estrella para millones de personas en todo el mundo.

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