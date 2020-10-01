Mujer que desapareció hace dos años fue encontrada viva y flotando sobre el mar: “Le tiramos un salvavidas”.

Una mujer que desapareció hace dos años, fue encontrada con vida y flotando sobre el Océano Atlántico. La fémina responde al nombre de Angelica Gaitán y tiene 46 años, según trascendió el portal Daily Mail.

El medio británico tuvo acceso al video del rescate, mismo que sucedió a dos kilómetros de la costa de Puerto Colombia. Un pescador, de origen desconocido, fue el encargado de salvar a Angelica.

Acabamos de encontrar a una persona flotando y le tiramos un chaleco salvavidas. No sé qué habrá pasado, la persona está viva y ya la vamos a recoger

La mujer se encontraba debilitada, pero subió con éxito al bote del pescador. Los primeros informes arrojaron que Angelica Gaitán llevaba 8 horas flotando en el mar; fue recibida en el hospital con signos de hipotermia.

Fue rescatada mujer a 3 kilómetros de las costas de Puerto Colombia.



No hay claridad aún sobre los motivos por los que se encontraba en medio Del Mar. pic.twitter.com/ZCjf24CRhZ — Susana De León (@Susanadeleonc) September 26, 2020

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El video de su rescate fue grabado el pasado 26 de septiembre, pero su familia ya apareció para llevarla de vuelta a casa.

Según la hija de Angelica, su madre desapareció desde hace dos años y no tenía noticias de su paradero; sin embargo, su aparición le cambió la vida y desea recolectar dinero para trasladarla a Bogotá.

Angelica ya dio sus primeras declaraciones para los medios de comunicación y confesó que huyó de su casa debido a una situación de violencia familiar.

Los malos tratos empezaron en el primer embarazo, me golpeaba y abusaba violentamente de mí. En el segundo embarazo siguieron los maltratos y no me pude alejar de él, debido a que las niñas aún eran pequeñas

Muchas veces denunciaba, pero la Policía se lo llevaba 24 horas y cuando él estaba en la casa de nuevo, volvían las agresiones. Y me marché

Gaitán confesó que estuvo deambulando por las calles, hasta que una persona le brindó protección; sin embargo, quedó desamparada y fue cuando pensó en quitarse la vida:

Me mandaron a un hogar de paso, pero no fue suficiente porque no recibí nada de ayuda y me dijeron que se había acabado la medida de protección porque él ya no estaba en Barranquilla

Estando en la orilla del mar, me encontré con la soledad y decidí lanzarme al océano, dejé que me arrastrara y esperar que pronto acabara esta pesadilla

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