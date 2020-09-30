Descuido de madre provoca que su bebé en carriola casi muera atropellado por un camión. (VIDEO)

Un video de un bebé en carriola que quedó a la deriva en plena carretera y casi muere arrollado por un camión, ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales, causando gran conmoción entre los internautas.

En la grabación que se hizo viral en poco tiempo, se aprecia el momento en que la madre del menor se descuida por unos segundos mientras mete unas cosas a su automóvil y la carriola donde está el bebé avanza deliberadamente hacia la carretera cercana.

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Mientras la descuidada madre sigue en el interior del auto, la vida del bebé en carriola entra en un momento de alto riego toda vez que quedó a la deriva frente a los autos que pasaban por el lugar.

En un primer momento se ve cómo el bebé se salva de ser arrollado por un camión que alcanzó a detenerse ante el paso de la carriola, la cual se siguió de largo hasta que fue golpeada levemente por un autobús que circulaba en el lugar.

Asimismo, en el video se puede ver como una mujer que vio cuando el bebé en carriola fue aventado por el vehículo, corrió de inmediato hacia el punto para rescatarlo; detrás de ella, se ve a la madre del pequeño correr asustada hacia donde estaba la carriola.

Ante esta situación, los internautas han abierto el debate sobre la importancia de poner atención a los hijos y los cuidados que deben de extremar las mujeres con ellos.

Afortunadamente este suceso, que se sabe ocurrió en la localidad de Alajuela, Costa Rica, terminó solo en una mala experiencia y no en una tragedia como pudo haber ocurrido.

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