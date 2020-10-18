La lucha libre nuevamente fue testigo de una tragedia y se encuentra de luto, después de que se diera a conocer que el luchador Príncipe Aéreo falleciera tras sufrir un desvanecimiento en plena función en la Arena San Juan Pantitlán del Estado de México.

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Luego de recibir un par de manotazos en el pecho, y luego de una especie de filomena aplicada por su rival, el joven de poco más de veinte años se desvaneció en el cuadrilátero, ocasionado por un pre-infarto, de acuerdo con los primeros reportes del evento realizado por la promotora Mexa.

Momento exacto en que se desvanece Príncipe Aéreo, quien perdió la vida a causa de un infarto.

Descanse en paz.

Video: https://t.co/kDJ4Z75jfa pic.twitter.com/CqFnjihAMM — Revista Azul (@BoxyLucha) October 18, 2020

Sin embargo, hasta el momento, se sabe que el luchador perdió la vida tiempo después en un hospital.

Y, aunque fue atendido por el médico en turno, de la Comisión de Box y Lucha del Estado de México, éste determinó que fuera traslado a la clínica Torre Médica Santa Anita, donde lamentablemente ya no lo pudieron reanimar.

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Un joven talento que, sin duda, se suma a la triste lista de luchadores que han perdido la vida haciendo el deporte que más les apasiona.

