Un video difundido en la plataforma TikTok muestra el momento exacto en que una mujer se arroja contra un automóvil en movimiento, después de discutir con un hombre en plena carretera.

La grabación, que se volvió viral en redes sociales, ha sido duramente criticada por los internautas, quienes aseguran que el propósito de la mujer fue llamar la atención.

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Cabe señalar que momentos antes de lanzarse contra el vehículo, la mujer le dio una cachetada al hombre con el que mantenía una pelea, por lo que ha sido bautizada como #LadyToxica.

Las imágenes de forma inmediata causaron alboroto en la plataforma Twitter, donde varios usuarios comentaron que las relaciones destructivas son bastante comunes actualmente, por lo que más vale estar solo que mal acompañado.

Sin embargo, hubo otros que comprendieron la acción de la chica, al argumentar que cuando una persona se desenvuelve en un ambiente de violencia emocional pierde la noción del peligro y tiende a recurrir a lo que sea con tal de estar con quien ella quiere.

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No es la primera ocasión que se ve un video acerca de personas que fingen que alguien más las atropelló; hace un tiempo, la portera del parque Cedar Breaks, en Estados Unidos, protagonizó uno de los videos más virales en Internet, luego de fingir que un hombre la había atropellado sin motivo aparente.