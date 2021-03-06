Un niño enfurece luego de que su tía lo empujara a su pastel de cumpleaños. (VIDEO)

Un video en donde un niño enfurece luego de que su tía lo empujara a su pastel de cumpleaños, se hizo viral en Twitter y TikTok, pues el pequeño no quería que lo aventaran y su familiar no respetó su petición.

En una tradición qe cuando alguien celenbra un año más de vida, no falte el pastel, soplar las velitas y la clásica mordida acompañada de un empujón, pero ésto no siempre es del agrado de todos los cumpleañeros.

Lo anterior resulta divertido para algunos, pero para otros no tiene sentido y hasta lo consideran negativo el terminar embarrados y sin poder respirar si los avientan muy fuerte contra el bizcocho.

Así, se hizo viral recientemente en redes sociales, un video en donde un niño mostró su inconformidad con su tía que lo empujó cuando mordía su pastel. El niño enfureció y ahora le ha dado la vuelta al internet.

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El niño había pedido no ser empujado

Él dejó muy claro que no quería que le hicieran la broma, ahí tiene pic.twitter.com/cfqgCO0pzO — Qué tal esto (@CorreDile) March 3, 2021

Al principio del visual todo iba bien, el niño estaba frente a su pastel, pedía que lo respetaran y no lo aventaran contra éste. Al principio sí cumplieron la petición del pequeño y mordió su pastel, pero de repente se escucha: “mordida, mordida, mordida”.

Y de repente todo cambió, su tía se colocó detrás de él y lo empujó ligeramente contra el pastel. El niño de inmediato comenzó a llorar, explotó y lanzó manotazos contra su familiar e incluso contra el pastel. Su familiar abrazó al niño para tranquilizarlo, pero nada lo calmaba.

El video generó todo tipo de reacciones en la web, algunos pensaron que se trató de una exageración la actitud del niño y otros se mostraron molestos ante lo que consideraron una falta de respeto hacia el pequeño.

Actuaron mal. La tía por no respetar una promesa (Ahora como le enseñan a ser correcto con su palabra). Y el niño, por qué claramente se ve que es un niño violento. Fatal sí, él no quería, pero la reacción del niño también es desmesurada. Debemos ser respetuosos con los niños, él desde el comienzo dijo que no quería que le hicieran eso. El niño no está mal criado

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