La aplicación de mensajería en línea WhatsApp anunció recientemente que este año 2021 tendrá nuevas funciones con la intención de mejorar la experiencia de sus usuarios.

Aunque hasta ahora es una de las aplicaciones más usadas entre los internautas, WhatsApp pretende seguir innovando a fin de mantenerse como líder en su grupo.

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Desde mediados de 2020, la aplicación filial de Facebook ya había dado algunas sorpresas al activar el modo oscuro, agregar nuevos emojis, mejorar las llamadas y habilitar los mensajes que se autodestruyen en la versión Beta.

Es por ello por lo que este 2021 WhatsApp no estará exenta de tener nuevas actualizaciones que seguramente van a llamar la atención de sus millones de usuarios en casi todo el mundo.

Aunque las nuevas funciones no llegarán de un solo golpe a WhatsApp, ya que por ahora siguen en la etapa de evaluación y se irán liberando de manera paulatina.

Aquí las nuevas funciones que tendrá WhatsApp durante el 2021:



Modo vacaciones

Esta función será una de las que más gusten a los usuarios, ya que permitirá archivar los mensajes de los usuarios sin necesidad de silenciarlos, para que al regreso de sus vacaciones puedan y de retomar la comunicación de manera rápida y sin perder detalles.



Mensajes autodestructibles

Aunque esta función que ya ha sido probada en WhatsApp Beta, ahora se hará efectiva para todos los usuarios. Se espera que se haga realidad en el primer trimestre del año.



WhatsApp en varios dispositivos

Por ahora, la aplicación solo se puede tener abierta en un dispositivo móvil y un ordenador, pero esto podrá cambiar, ya que se analiza la posibilidad de que se pueda usar en 4 dispositivos a la vez.



Compras desde la aplicación

Una función que ya se había anunciado es la que permitirá que hacer compras directamente desde la aplicación con simplemente presionar la imagen del catálogo de una empresa



Videollamadas y llamadas desde WhatsApp Web

Ante el boom del teletrabajo y el auge que ha tenido el uso de la aplicación en los ordenadores, las llamadas y las videollamadas en WhatsApp Web podrán habilitarse este 2021.

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