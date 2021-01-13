Hace unos años, una canción invadió a las redes sociales. Pasito Perrón creada por el joven Ronaldo Ávila, se convirtió en el tema de moda entre chicos y grandes.

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En las recientes horas y por medio de sus plataformas digitales, el intérprete del tema informó que la señora Teresa, participante del famoso video, perdió la vida a causa del Covid-19.

El joven mexicano informó en la publicación en su perfil de Facebook que la señora Teresa era una mujer muy trabajadora, que de acuerdo con sus palabras llevó su vida de una forma sumamente extraña, pero que ahora solo nos queda el recuerdo de su inolvidable participación en el popular video.

Con mucha tristeza les informo que la señora Teresa (a quien todos conocemos por el vídeo del pasito perrón)... Publicado por Rolando Avila en Lunes, 11 de enero de 2021

Con mucha tristeza les informo que la señora Teresa (a quien todos conocemos por el vídeo del pasito perrón) desafortunadamente perdió la lucha contra el Covid. La señora Tere fue una mujer trabajadora que tenía su puesto de figuras para el nacimiento y también de alfeñiques, estos últimos los hacía ella misma. De una extraña manera el destino nos unió para siempre en un vídeo que dura unos cuantos segundos, pero que al parecer será recordado por mucho tiempo y por ende ella también. Por supuesto yo lo haré con mucho cariño

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La canción fue un rotundo éxito en el momento de su lanzamiento, pues se convirtió en una de las más populares y que hasta la fecha se sigue tocando en las fiestas.

